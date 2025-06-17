Неравенство и демография: Орешкин назвал будущие вызовы для мировой экономики

Максим Орешкин выделил главные вызовы для мировой экономики: демографические изменения и растущее неравенство. В интервью журналу «Эксперт» он подчеркнул, что XXI век будет зависеть от способности мира адаптироваться к изменению возрастной структуры населения.

«Через 50 лет мир столкнется, например, с перекосом демографии в Китае в сторону людей старшего возраста, а в Африке — с огромным количеством молодого, активного, трудоспособного населения. Для экономики это будет означать, например, излишек городов, производственных мощностей в Китае и дефициты – в Африке», – подчеркнул в интервью Максим Орешкин.

Он также отметил, что неравенство продолжает расти, создавая дисбаланс по доходам и долгам.

«Демография — это не единственная глубинная тенденция. Другой пример — возрастающее неравенство. Кстати, президент об этом подробно говорил еще в 2021 году, выступая онлайн на Давосском форуме. Прошло четыре года, и ситуация усугубилась. Тема неравенства, помимо аспекта социальной справедливости, крайне важна макроэкономически. Дисбаланс по доходам порождает дисбаланс по долгам. А долгу на стороне займодавца всегда сопутствует актив. То есть у кого-то к кому-то накопились требования по кредитам. Проблема концентрации задолженности меньшинства перед большинством продолжает нарастать, долговой дисбаланс копится».

Максим Орешкин добавил, что демография, неравенство и другие проблемы, такие как экология, провоцируют геополитическую турбулентность, выражающуюся в военных конфликтах и торговых войнах. Мир вступает в конкуренцию за место в новом мировом порядке.