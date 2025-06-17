Наличный расчет за покупку жилья хотят запретить в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России, Иран и Израиль продолжают конфликт, в РФ хотят запретить покупку жилья за наличные, а жителей Иркутска предупредили о росте счетов за коммунальные услуги. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Конфликт продолжается

Иран вновь направил ракеты и беспилотники в Израиль. Девятую волну операции «Истинное обещание-3» планируют вести до рассвета. За последние 72 часа Ираном были нанесены удары с помощью более 500 дронов. Прежде была анонсирована «самая масштабная и мощная ракетная атака в истории» на Израиль.

Невыгодные санкции

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России. «Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка», – сказал Трамп, имея в виду договор о мире между Украиной и Россией. Также американский лидер подчеркнул, что санкции не так уж и выгодны государству: «Это обходится США в огромные, огромные деньги».

Покупка без наличных

Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Закон необходим в связи с увеличением случаев дистанционного мошенничества. В рамках проекта предлагается определить пределы ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья.

Повышение тарифов

На внеочередном заседании Думы Иркутска согласовали увеличение предельного индекса роста платы за коммунальные услуги: индекс увеличится на 1,7% и составит 14,4%. Прежде он находился на уровне 12,7%. Дополнительные средства пойдут на модернизацию тепловых сетей в рамках инвестиционных программ: деньги необходимы из-за изношенности коммунальной инфраструктуры.

Уровень бедности

В Иркутской области стало меньше бедных людей: показатель за год сократился на 1,7 п.п.: таких жителей оказалось 11,5%. В рейтинге регионов России по доходам населения Приангарье находится на 43-м месте. Лучше всего, согласно данным в топе, в стране живут в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, на Чукотке, хуже – в Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, Тыве.