Должник в Иркутске пытался сбежать от приставов по водосточной трубе

В Иркутске должник, чтобы избежать наказания, пытался скрыться от судебных приставов, которые пришли по месту проживания. Инцидент случился накануне.

За несоблюдение режима административного надзора иркутянину назначили 150 часов обязательных работ, а за уклонение от них – арест на 10 суток, отмечает УФССП России по Иркутской области. Поскольку должник уклонялся от исполнения, его вызвали на прием к судебному приставу. В связи с тем, что на встречу мужчина не являлся, его подвергли принудительному приводу.

«Застать 43-летнего гражданина по месту проживания удалось, но, увидев судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, он попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа многоэтажки. Спустился вниз, где и был задержан сотрудниками органов принудительного исполнения», – пояснили в УФССП.

После проведения под арестом 10 дней иркутянин к обязательным работам: на территории одной из городских больниц он трудится разнорабочим – красит бордюры, следит за чистотой на прилегающей площадки лечебного учреждения, убирает служебные помещения, занимается озеленением.