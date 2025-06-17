Покупать жилье за наличные могут запретить в России

Закон должен бороться с мошенниками.

Генпрокуратура РФ одобрила инициативу о запрете сделок с недвижимостью за наличные, предложенную депутатами Госдумы. Согласно проекту, покупка жилья будет возможна только через безналичные расчеты. Мера направлена на борьбу с мошенничеством – в 2023 году зафиксировано свыше 8 тыс. преступлений с лишением граждан жилья. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», – пояснила автор инициативы Светлана Разворотнева.

В Генпрокуратуре также предложили увеличить срок регистрации сделок до 20 дней при выявлении подозрительных операций и ввести обязательное нотариальное заверение для продавцов старше 65 лет. По данным экспертов, около 10-15% сделок на вторичном рынке до сих пор совершаются за наличные, что создает риски для граждан.

Законопроект также предусматривает создание компенсационного фонда для пострадавших от действий недобросовестных риелторов. Крупные игроки рынка недвижимости отмечают, что большинство сделок уже перешли на безнал, но критикуют возможное увеличение сроков проверок. Инициатива призвана сделать рынок более прозрачным и безопасным.

Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что возникновения пузыря на ипотечном рынке ждать не стоит. На данный момент сектор сталкивается с ужесточением кредитных условий со стороны банков, рекордно высокими ставками на вторичном рынке и ограниченной доступностью программ господдержки на первичном рынке.