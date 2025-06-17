Торговые площади в иркутском ТЦ Orange выставили на продажу за 155 млн рублей

Через популярный сервис объявлений выставили на продажу новый лот – торговые площади в торговом центре Orange в Иркутске. По данным продавца, такие объекты реализуют довольно редко.

Здание является пятиэтажным. Владелец намерен реализовать 1168 «квадратов» на третьем этаже. Все продаваемые помещения сданы в аренду. Стоимость площадей оценили в 155 млн рублей.

Тут есть развлекательные зоны, магазины, творческие студии, кафе, кабинеты маникюра депиляции, бровей, ресниц и другие организации. Объект располагается в Октябрьском районе.