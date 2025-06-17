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Лучших медработников Иркутской области наградил губернатор Игорь Кобзев

Событие приурочено к профессиональному празднику.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

16 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил государственные и ведомственные награды более чем 50 медицинским работникам на мероприятии, посвященном профессиональному празднику. Среди награжденных – победители первого регионального конкурса «Гордость медицины Приангарья», который проводился по трем номинациям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«В Иркутской области, с ее суровым климатом и отдаленными населенными пунктами, вы – настоящие ангелы-хранители для наших земляков. Спасибо за вашу преданность и помощь в любой ситуации. Благодарю вас за ваш бесценный труд», – сказал Игорь Кобзев.

В номинации «Лучший врач» победу одержали четыре специалиста, включая врача скорой помощи из Тайшета Игоря Баулина и хирурга Иркутской областной больницы Дениса Савосина. В категории «Лучший фельдшер» награды получили четыре медработника, среди которых Наталья Драгунова из Усть-Кута. Две медицинские сестры были отмечены в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Особое внимание было уделено ветеранам отрасли – трем врачам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а Лариса Титова удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Также наградили медиков-участников специальной военной операции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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