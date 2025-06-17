Иркутский ресторан оштрафовали за проигрывание песен Джастина Тимберлейка и Селены Гомес

В Иркутске ресторан «Солнце» привлекли к материальной ответственности за проигрывание песен зарубежных артистов. Коммерческая организация, как выяснилось в суде, делала это без соответствующего разрешения.

«Осуществляя публичное исполнение с помощью технических средств музыкальных произведений без выплаты вознаграждения, ответчик тем самым допустил нарушение прав авторов музыкальных произведений», – говорится в материалах дела.

Иск в суд на иркутский ресторан подало «Российское авторское общество». Во время фонографического и музыковедческого исследования организация установила, что в заведении общепита проигрывали песни Джастина Тимберлейка, Селены Гомес, Джеймса Артура, Кэти Мелуа групп «Калео», «Джорни», «Кадебостани» и других. Название треков и исполнителей определили с помощью популярного приложения для идентификации музыки.

Истцу удалось установить незаконное использование 10 песен, за каждую из которых он потребовал по 20 тысяч рублей, то есть суммарно 200 тысяч. Суд во время разбирательств поддержал позицию о неправомерном использовании композиций, но посчитал сумму компенсации завышенной, сократив ее в два раза: ресторан заплатит 100 тысяч рублей. Обжаловать это решение не получилось.