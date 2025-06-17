ИНК проведет карьерные консультации для абитуриентов в ИРНИТУ

Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие в «Празднике абитуриента-2025» в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ).
На площади перед главным корпусом вуза 20 июня с 12:00 специалисты блока управления персоналом ИНК проведут презентацию «ИНК – работодатель», индивидуальные карьерные консультации и расскажут о возможностях для молодых специалистов и опытных профессионалов. Участники смогут получить рекомендации по трудоустройству, заполнить анкеты и принять участие в квизе.
ИНК реализует комплексную программу подготовки молодых кадров, в том числе совместно с ИРНИТУ в рамках проекта «Вуз-ИНК». На базе университета действуют корпоративные группы, студенты имеют возможность ежегодно проходить оплачиваемые стажировки и практики на производственных объектах компании, получая опыт работы на современном оборудовании под руководством наставников.
Участие в профориентационных мероприятиях – важная часть кадровой политики ИНК. Компания уделяет особое внимание привлечению специалистов и созданию условий для их профессионального роста. В рамках этой стратегии в ИНК активно реализуются программы повышения квалификации, тренинги и наставничество. Узнать подробнее о карьерных возможностях можно на официальном сайте компании.