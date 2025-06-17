Реконструкцию трубопроводов в Иркутске хотят завершить на месяц раньше срока

В Иркутске реконструируют напорные трубопроводы от КНС-20а по улицам Баррикад – Рабочего Штаба до КОС правого берега, самотечный канализационный трубопровод от территории ИВВАИУ до коллектора по Баррикад. Работы на объектах намерены завершить раньше срока.

«В соответствии с условиями контракта, срок завершения всех работ – 5 декабря. Однако, согласно утвержденному графику, планируемая дата окончания реконструкции – 31 октября», – пояснили в мэрии.

Этого удастся добиться в результате подключения к работам большего количества техники и ведения мероприятий параллельно: укладку трубопровода диаметром 1000 мм на Рабочего Штаба проводят сразу двумя машинами, на Баррикад – двумя комплексами. Под рекой Ушаковкой идет подготовка котлованов для устройства подводного перехода.

Завершение восстановительных работ по благоустройству на Баррикад, Рабочего Штаба, Култукской, в Космическом проезде намерены провести до конца лета.