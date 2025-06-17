Тарифы ЖКХ в Иркутске могут вырасти больше, чем планировалось

Состоялось внеочередное заседание Думы города Иркутска. В его рамках депутаты рассмотрели проект указа губернатора региона о корректировке предельных индексов изменения размера платы за тепло и горячую воду на 2025 год. Они приняли решение об увеличении индекса.

Прежде индекс находился на уровне 12,7%. Депутаты же решили поднять его на 1,7%, до 14,4%. Данное решение связано с неудовлетворительным состоянием существенной части теплосетей: необходимы средства на их восстановление. Срок эксплуатации действующих превышает установленные нормативы почти в два раза.

Предполагается, что дополнительные ресурсы позволят сократить число аварий и улучшить ситуацию с теплоснабжением. В однокомнатном жилье, согласно подсчетам, плата на одного человека вырастет в месяц в среднем на 71 рубль, в трехкомнатном – на 50.

Отметим, что энергетики неоднократно поднимали вопрос изменения тарифных подходов в Иркутской области, поскольку действующие, по их словам, не обеспечивают необходимый объем ремонта и замены сетей и развития теплогенерации. Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко ранее рассказал SIA.RU, что подключение новых объектов в Иркутске к теплосети затруднено из-за острого дефицита тепловых мощностей, а чтобы снять его требуются значительные инвестиции – порядка 33 миллиардов рублей – в строительства новой теплогенерации.

– Теплоснабжение – это сфера естественной монополии, поэтому финансирование инвестиционной программы должно идти либо через тарифную выручку, либо благодаря мерам государственной поддержки.Решений пока нет, но мы надеемся, что они скоро появятся, – подчеркнул он в беседе.

Напомним, тарифы поднимут и в других субъектах России. Значения будут зависеть от региональных комитетов по тарифам, состояния коммунальной инфраструктуры и финансовых ресурсов территории. В Иркутской области повышение является одним из низких в России.