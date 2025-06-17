Дополнительный отпуск для многодетных: что думают иркутяне?

58% иркутян поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей. По данным SuperJob, большинство экономически активных жителей Иркутска высказались в поддержку инициативы, предложенной депутатами «Справедливой России — За правду». Законопроект предусматривает введение дополнительного оплачиваемого отпуска длительностью 14 дней для многодетных родителей, который можно будет присоединить к основному или использовать отдельно. Инициатива направлена на помощь родителям в совмещении работы и воспитания детей.

17% опрошенных выступили против; «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников». 25% затруднились с ответом: «Тогда уж лучше такой отпуск сделать для всех родителей. Остальным детям внимание мам и пап не нужно?!».

Среди мужчин поддержка законопроекта выше: 62% против 54% среди женщин. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем старшее поколение. Чем выше доход, тем больше иркутян поддерживают законопроект: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, таких 45%, а среди зарабатывающих от 100 тысяч — 60%.

Ранее Минтруд объявил о введении налоговой льготы для многодетных семей с 2026 года. Родители с двумя и более детьми будут платить налог на доходы физических лиц по сниженной ставке — 6%, если их среднедушевой доход не превышает полуторакратного уровня регионального прожиточного минимума. В 2025 году средний прожиточный минимум по России составил 17 733 рубля. Нововведение затронет около 4,2 миллиона семей с примерно 10 миллионами детей. Разница между обычной налоговой ставкой (13%) и льготной (6%) будет возвращаться налогоплательщикам.