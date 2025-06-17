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Монополизация новостроек: где пять застройщиков правят рынком?

Среди крупнейших российских городов наиболее монополизированным рынком новостроек отличаются Рязань, Саратов и Севастополь. В этих городах более 90% продаж первичного жилья приходится на пять застройщиков, как сообщили эксперты Циан РИА Недвижимость.

Анализ 40 российских локаций показал, что в целом уровень монополизации на рынке новостроек в стране снизился. В период с января по апрель 2025 года на пять основных застройщиков в каждом городе приходилось в среднем 64% продаж, что на 3 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году. Однако в Рязани и Саратове этот показатель превышает 90%, а в Севастополе все сделки были заключены с пятью застройщиками.

В девяти городах, включая Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Уфу, Нижний Новгород и Тюмень, крупнейшие застройщики занимают менее половины рынка. Иркутск также далек от монополизации, с 44% объема жилья, приходящегося на пять крупнейших застройщиков.

«Есть исключения из правила "чем меньше застройщиков, тем больше монополизация", — отмечают авторы исследования. — Например, в Москве, несмотря на наличие 80 активных застройщиков, уровень монополизации составляет 61%, что соответствует среднему показателю по стране».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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