Россияне берут меньше кредитов в магазинах

Средний чек увеличился до 66 тыс. рублей.

В мае 2025 года российские банки выдали 159,98 тыс. товарных кредитов на сумму 10,56 млрд рублей, что на 64% меньше по количеству и объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек кредита увеличился на 1% до 66 тыс. рублей, а срок кредитования сократился с 21 до 14 месяцев. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Среди регионов-лидеров по объему POS-кредитования Москва заняла первое место с 1,04 млрд рублей, за ней следуют Московская область (750,11 млн рублей) и Краснодарский край (479,68 млн рублей). Самые крупные средние чеки зафиксированы в Чеченской Республике (105 тыс. рублей) и Тыве (90 тыс. рублей).

За первые пять месяцев 2025 года объем POS-кредитования составил 57,21 млрд рублей, что на 63% ниже показателей прошлого года. Полная стоимость кредита в мае снизилась до 25,31% по сравнению с 25,88% в апреле.

Ранее стало известно, что объем кредитования наличными в России продолжает снижаться. Полная стоимость кредита в мае составила 34,28%.