Каждый второй сибиряк готов сдать биометрию для защиты от мошенников

Желание защитить свои средства от мошенников – главный мотив для сдачи биометрии у 55% сибиряков. За последние полгода недоверие к биометрическим сервисам заметно снизилось, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025.

Среди других причин 22% сибиряков отметили удобство – не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 26% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 21% – возможность снимать наличные без карты и телефона, 14% – бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

По сравнению с осенью-зимой 2024 года доля сомневающихся в безопасности биометрии среди россиян снизилась почти вдвое – с 46% до 27%. Противников таких сервисов стало меньше: с 22% до 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии, немного выросло – с 26% до 27%. Ещё 13% считают биометрию надёжной, но неудобной для регистрации.

20% жителей Сибири уже сдавали биометрию в МФЦ, 13% в банках или через приложение «Госуслуги Биометрия» – 16%, а 28% планируют сделать это в ближайшее время.

«Мы видим, что доверие к биометрии постепенно растет, особенно в онлайн-банкинге. Уже 60% россиян считают, что биометрия скоро станет использоваться повсеместно. Сейчас важно сделать процесс сдачи биометрии максимально простым и удобным, например, через мобильные приложения банков. Если сдать и использовать биометрию станет проще, то новые сервисы появятся быстрее – в ритейле, транспорте, финансах и других сферах», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.