Масштабное празднование Дня молодежи пройдет в Иркутской области

Праздник в этом году отмечают 28 июня.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня молодежи, который пройдет 28 июня. Основные мероприятия развернутся на площадках Дома молодежи и площади Конституции в Иркутске, где запланированы лекции, мастер-классы, встречи с героями СВО, волонтерские акции и праздничный концерт.

– Главам муниципальных образований региона необходимо активно включиться в подготовку к празднику и поддержать тематические направления Росмолодежи. Особенно важно организовать на площадках мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Также прошу усилить меры безопасности на всех площадках в Иркутске и других муниципалитетах, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор лично примет участие в празднике, включая открытый диалог с молодежью и церемонию вручения премий. Министр по молодежной политике Маргарита Цыганова представила карту мероприятий с участием партнеров, включая «Росатом» и «ИНК», а также анонсировала традиционные площадки для молодых предпринимателей и студенческих отрядов. Праздничные мероприятия по единой федеральной концепции пройдут во всех 31 муниципалитете региона, для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.