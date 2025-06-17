Средний размер микрозайма в мае сократился до 9,7 тыс. рублей

Это на 3,9% меньше, чем месяцем ранее.

В мае 2025 года средний размер «займа до зарплаты» составил 9,7 тысячи рублей, что на 3,9% меньше, чем в апреле. По данным «Национального бюро кредитных историй», это уже третий месяц подряд, когда показатель демонстрирует отрицательную динамику. В годовом сравнении снижение оказалось менее значительным – всего 2%.

Лидерами по размеру микрозаймов остаются Москва (11,32 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,7 тыс. руб.) и Московская область (10,37 тыс. руб.). Наибольшее месячное снижение среднего чека зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-5,9%) и Санкт-Петербурге (-5,8%).

«Средний размер микрозайма снижается третий месяц подряд, сократившись до уровня конца лета 2024 года, – констатирует директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – При этом значение данного показателя в течение последнего года, в целом, остается достаточно стабильным, находясь в пределах 9,6 – 10,4 тыс. рублей. Во многом это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, прежде всего, введением макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам».