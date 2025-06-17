Иркутская область и китайская провинция Хэйлунцзян расширяют сотрудничество

Стороны обсудили медицину, образование, экономику и культуру.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области и руководство китайской провинции Хэйлунцзян договорились о развитии партнерства в ключевых сферах. На встрече под председательством Константина Зайцева обсуждались совместные проекты в медицине, образовании, экономике и культуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Китайские регионы – наши основные стратегические партнеры, они занимают первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области. По итогам 2024 года, экспорт увеличился по сравнению с данными 2023 года на 16,8 %. В структуре экспорта региона в Китай планомерно растут поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия: семена рапса, зернобобовые и зерновые культуры, маргарин, масло соевое, воды минеральные, соусы, мороженое, – уточнил Константин Зайцев.

Особое внимание уделено созданию в Приангарье центра традиционной китайской медицины и развитию медицинского туризма. В сфере образования продолжается активный обмен студентами – в иркутских вузах обучаются более тысячи китайских граждан. Экономическое сотрудничество включает реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе с использованием региональных льгот и субсидий.

Культурные связи также укрепляются: с начала года иркутские творческие коллективы дважды посетили Китай, а китайские артисты регулярно участвуют в региональных фестивалях. В завершение встречи китайская сторона получила приглашение на крупный международный форум, который пройдет в Иркутске в июле.