Жители Иркутской области будут выбирать губернатора три дня

Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Иркутской области. В соответствии с ним голосование будет идти три дня.

«На основании анализа обращений Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований, уполномоченного по правам человека, общественных организаций облизбиркомом принято решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение нескольких дней – 12–14 сентября», – пояснили в региональном избиркоме.

Напомним, уже известно несколько претендентов на пост. Сегодня в Избирательную комиссию региона документы представил действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев. Также кампанию намерен поддержать экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко: окончательное решение по этому кандидату примут в рамках отчетно-выборного съезда КПРФ, которую он намерен представить.