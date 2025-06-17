Более 10 участков подтопило в Иркутской области

Подтопление участков произошло в Казачинско-Ленском районе Иркутской области на фоне ненастной погоды. Уровень воды в реке Киренге в районе различных населенных пунктов почти достиг критических отметок.

«Повышение уровней воды связано с интенсивным выпадением осадков в верховьях Байкальского хребта. На данный момент подтоплено 11 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет», – пояснили в ГУ МЧС России по региону.

Там также добавили, что развернуто два пункта временного размещения, которые способны вместить более 600 человек. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.