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Смартфон Redmi вспыхнул на борту самолета Иркутск – Москва: пожар привел к задымлению

На борту самолета, следующего по маршруту Иркутск – Москва, авиакомпании «Уральские авиалинии» в руках одного из пассажиров загорелся телефон Redmi 14 Pro. Вспыхнувшую технику пришлось бросить на пол лайнера.

«В салоне была перекрыта вентиляция. Сидящим рядом пассажирам выданы мокрые салфетки, беременную женщину пересадили в хвостовую часть. В салоне самолета зафиксировано повреждение коврового покрытия. Пассажир не получил травм и ожогов», – цитирует ТАСС перевозчика.

В результате возгорания произошло задымление салона. Вспыхнувший телефон начали тушить пассажиры. Бортпроводники, согласно инструкции, отнесли проблемную технику в туалет, где смартфон находился в баке под наблюдением. Совершить посадку удалось в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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