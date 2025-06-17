Более 10 опасных для купания мест обнаружили в Иркутской области

В Иркутской области состоялась новая проверка качества воды в реках, озерах, водохранилищах. Всего было обследовано 84 места.
Опасными для купания оказались:
- река Мурин в районе сел Курумчинский и Хатар-Хадай Баяндаевского района;
- водохранилище около села Бильчир в Осинском районе;
- залив «Аэропорт» в Братском водохранилище у поселка Усть-Уда;
- пляж Братского водохранилища в поселке Усть-Уда;
- река Ушаковка около «Фортуны» в Иркутске;
- река Иркут в иркутском поселке Горького;
- река Ангара в районе выпуска левобережных КОС в Иркутске;
- река Ангара у спорт-парка «Поляна» в Иркутске;
- река Иркут у автомобильного моста в Иркутске;
- залив у острова Юность в реке Ангаре в Иркутске;
- озеро в районе пляжа «Лагуна» в селе Смоленщина Иркутского района.
Купание здесь, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, опасно для здоровья.