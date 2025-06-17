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Более 10 опасных для купания мест обнаружили в Иркутской области

В Иркутской области состоялась новая проверка качества воды в реках, озерах, водохранилищах. Всего было обследовано 84 места.

Опасными для купания оказались:

  • река Мурин в районе сел Курумчинский и Хатар-Хадай Баяндаевского района;
  • водохранилище около села Бильчир в Осинском районе;
  • залив «Аэропорт» в Братском водохранилище у поселка Усть-Уда;
  • пляж Братского водохранилища в поселке Усть-Уда;
  • река Ушаковка около «Фортуны» в Иркутске;
  • река Иркут в иркутском поселке Горького;
  • река Ангара в районе выпуска левобережных КОС в Иркутске;
  • река Ангара у спорт-парка «Поляна» в Иркутске;
  • река Иркут у автомобильного моста в Иркутске;
  • залив у острова Юность в реке Ангаре в Иркутске;
  • озеро в районе пляжа «Лагуна» в селе Смоленщина Иркутского района.

Купание здесь, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, опасно для здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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