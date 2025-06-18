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Иркутянку и риелтора уличили в незаконном обналичивании маткапитала

В Иркутске осудили местную жительницу и риелтора по факту мошенничества с материнским капиталом. Женщины незаконно его обналичили.

Чтобы провернуть преступную схему, как отмечают в пресс-службе прокуратуры региона, преступницы оформили фиктивный документ купли-продажи земельного участка в ДНТ «Калиновка» Усольского района, на котором был зарегистрирован несуществующий жилой дом.

После регистрации права собственности и необходимых документов по государственному сертификату было перечислено более 400 тысяч рублей. Соучастницы разделили средства между собой: каждой досталось примерно по 200 тысяч.

На суде обе мошенницы признали вину и возместили ущерб. Кроме того, им придется заплатить штрафы в размере 120 и 150 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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