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Домодедово передают государству: суд удовлетворил иск Генпрокуратуры

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче ООО «ДМЕ Холдинг», владельца аэропорта Домодедово, в государственную собственность. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на анонимный источник.

«Исковое заявление удовлетворено полностью и приведено немедленно к исполнению», — отметил источник.

Суд также обязал операционные компании Домодедово предоставить представителям Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» доступ к их деятельности, финансовой и технической документации, чтобы исключить чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность граждан.

Кроме того, суд запретил органам управления группы принимать решения о дополнительной эмиссии акций, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, а также совершать действия по выводу денежных средств и имущества.

В конце января Генпрокуратура подала иск к Домодедово после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту, утверждая, что Группа Домодедово оказалась под иностранным контролем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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