Жилые комплексы обяжут использовать только кириллицу в названиях с 2026 года

С 1 марта 2026 года застройщиков обяжут называть жилые комплексы исключительно на кириллице. Депутаты Госдумы 17 июня приняли пакет поправок, который также ужесточает требования к публичности информации о товарах и услугах для потребителей.

Согласно новым правилам, названия объектов капитального строительства и жилых комплексов должны быть только на кириллице. Информация об изготовителе товара или его продавце, а также о самих товарах и услугах, должна быть размещена на русском языке. Дополнительно республики смогут использовать свои государственные языки и языки народов России, сообщает газета "Ведомости".

Поправки содержатся в законопроекте об использовании русского языка как государственного в публичном пространстве, внесенном в Госдуму в октябре 2023 года. Изменения затронут пять законов: о защите прав потребителей, об участии в долевом строительстве, о рекламе, о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом и основы законодательства о культуре.

Закон об участии в долевом строительстве дополняется определением наименования объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов. Это коммерческие обозначения, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением средств участников долевого строительства. Поправки требуют использования кириллицы в названиях объектов и жилых комплексов, которые должны быть включены в проектную документацию. Застройщиков также обяжут раскрывать информацию о названии объекта и генеральном подрядчике. Эти изменения не распространяются на жилые комплексы, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.