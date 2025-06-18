Саммит G7: Трамп уезжает досрочно и призывает эвакуировать Тегеран

Президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в канадском Кананаскисе сразу после ужина с другими лидерами, выразив намерение вернуться домой в первый же день встречи. По его словам, это необходимо для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где продолжаются взаимные удары между Израилем и Ираном.

Несмотря на отсутствие договоренностей по Ирану и Украине, Трамп подписал крупную торговую сделку с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент провел продуктивный день на саммите, передаёт газета "Ведомости".

Трамп опроверг заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он покинул саммит ради перемирия, подчеркнув, что его отъезд не связан с прекращением огня между Израилем и Ираном. Он также указал на возможность встречи представителей США и Ирана на этой неделе.

Перед отъездом из Канады Трамп рекомендовал «немедленно эвакуировать» Тегеран. Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин отметил, что Трамп демонстрирует усталость от европейских и российско-украинских вопросов, но обеспокоен ситуацией между Израилем и Ираном.

Президент США также не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя его присутствие на полях G7 было запланировано. В отличие от предыдущих саммитов, на этом не было принято традиционного заявления по Украине.

Саммит прошел за три недели до конца отсрочки по «зеркальным пошлинам», объявленным Трампом в отношении 185 стран и территорий. Канадский премьер Марк Карни заявил о договоренности с Трампом урегулировать вопрос с тарифами в течение 30 дней.

Единственным предметным итогом участия Трампа в G7 стала торговая сделка с Великобританией, подписанная с премьер-министром Киром Стармером.