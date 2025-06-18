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Уведомления о дроблении: маркетплейсы требуют объяснений от продавцов

Маркетплейсы начали рассылать уведомления своим продавцам о возможном дроблении бизнеса. Селлерам необходимо предоставить пояснения в ФНС и уточнить декларации через платформы.

Эти уведомления, которые маркетплейсы рассылают продавцам, не являются официальным требованием государственного органа и не обладают обязательной юридической силой, сообщают "Ведомости". В рамках эксперимента с ФНС маркетплейсы начали информировать своих селлеров о признаках дробления бизнеса. Один из таких продавцов, зарегистрированный в Ижевске, получил уведомление 11 июня. В нем указано, что ФНС выявила признаки, указывающие на риск дробления бизнеса между несколькими налогоплательщиками, что может свидетельствовать о неуплате НДС и налога на прибыль за I квартал 2025 года.

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Получателю уведомления необходимо в течение 10 рабочих дней предоставить маркетплейсу письменные пояснения, подтверждающие отсутствие риска дробления, для их отправки в налоговый орган. Также продавец должен представить уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за I квартал 2025 года. Уведомление не содержит информации о том, какие именно продавцы, по мнению ФНС, составляют единый бизнес с получателем.

Ранее сообщалось, что ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией предпринимателей в регионы с низкими налогами. До 2025 года малый бизнес активно использовал эту практику для оптимизации, но теперь внимание налоговых органов привлекает любая перерегистрация в такие регионы. Усиление контроля связано с введением нового закона, направленного на пресечение фиктивных переездов. Популярные регионы для такой миграции включают Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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