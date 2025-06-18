Новые штрафы и тюремные сроки: закон против дропперов принят

Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — подставных лиц, на счета которых мошенники переводят украденные деньги.

Согласно новому закону, за передачу банковской карты мошенникам за вознаграждение предусмотрены следующие меры:

- Штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от трех месяцев до одного года.

- Обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.

- Ограничение свободы на срок до 2 лет.

- Принудительные работы на срок до 3 лет.

- Лишение свободы на срок до 3 лет.

Если правонарушитель не является клиентом банка, но передает карту мошенникам, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до 4 лет или лишить свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от одного года до двух лет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что по данным Банка России, в 2024 году объем операций без согласия клиентов увеличился на 74,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув 119 млн на общую сумму 27,5 млрд рублей.