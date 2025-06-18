Канада и Великобритания усиливают санкции против России

Канада и Великобритания ввели новые санкции против России, направленные на ряд физических лиц и более 40 организаций, которые, как утверждается, участвуют в обходе существующих ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

«Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против физических лиц и более 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются способствовать обходу санкций», — заявил Карни. Он также добавил, что страна выделит Украине новый пакет военной помощи.

Великобритания также объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 20 судов и 10 физических лиц.

«Добавлено десять новых имен и 20 новых судов в рамках режима санкций против России», — говорится в сообщении правительства Великобритании.

Кроме того, в санкционный список Лондона вошли Управление глубоководных исследований Минобороны России, АО «Атлас», ООО «Орион Стар Групп», дочерняя компания Роснефти Rosneft Marine UK и Valegro L.L.C-FZ.