Что отталкивает жителей Иркутской области в вакансиях?

Каждый второй в Приангарье сталкивается с низкими зарплатами при поиске работы, а 39% сомневаются в своих навыках.

64% соискателей из Иркутской области активно ищут работу, но сталкиваются с серьезными препятствиями. Почти половина опрошенных (48%) жалуются на низкие зарплаты в вакансиях, а 39% сомневаются в своих профессиональных навыках. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Особенно остро проблема низких доходов ощущается среди юристов (62%) и работников сферы искусства (51%), тогда как ИТ-специалисты чаще других (44%) переживают из-за недостаточной квалификации.

Ключевыми барьерами также стали отсутствие указания зарплаты в объявлениях (14%), игнорирование резюме работодателями (14%) и ограниченное число вакансий по специальности (14%). Каждый десятый соискатель недоволен расположением офиса, а 9% сталкиваются с возрастной дискриминацией или отсутствием гибкого графика. Некоторые респонденты признались, что не знают, с чего начать поиск (5%), или получают отказы после собеседований (5%). Несмотря на готовность к переменам, страхи перед испытательным сроком и неясные требования в вакансиях дополнительно осложняют трудоустройство жителям региона.

Ранее эксперты hh.ru составили топ самых необычных вакансий в Иркутской области. В их числе: волк с Уолл-стрит и скаут.