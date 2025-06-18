Нефтяные компании недосчитались прибыли в I квартале

Ключевых российских производителей нефти не устраивает текущий уровень цен на нефть, заявил первый зампред правительства РФ Александр Новак. И это неудивительно: так как в мае средняя цена нефти Brent составляла $63 за баррель, то есть всего на 5% выше цены отсечения по бюджетному правилу в РФ, а средняя цена российской Urals для расчёта НДПИ была установлена на уровне $52 за баррель. Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Крупнейшие производители нефти в России в 1 квартале 2025 года показали нелучшие финансовые результаты. Так, у Роснефти чистая прибыль по МСФО упала вдвое в годовом выражении и составила 170 млрд руб., у Газпром нефти – сократилась на 42% год-к-году, до 92,6 млрд руб. Результаты по РСБУ были ещё слабее: Татнефть за этот период снизила чистую прибыль в годовом выражении почти вдвое, а ЛУКОЙЛ – даже в 5,5 раза. Но при этом сократила чистую прибыль по МСФО в 1 квартале текущего года на 5% в годовом выражении и государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Таким образом, текущие цены на нефть невыгодны не только российским, но и компаниям партнёров России по ОПЕК+. Из этого следует, что страны этой организации при дальнейшем снижении котировок могут принять решение о приостановке увеличения квот на добычу. Однако на фоне ирано-израильского конфликта есть вероятность, что цены пойдут в рост и без вмешательства ОПЕК+.

Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену Brent к росту до $80 за баррель и выше, что, несомненно, окажется выгодно для всех ключевых производителей нефти и в России, и за рубежом.