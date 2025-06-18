Два крупных нефтяных танкера столкнулись и загорелись недалеко от Ормузского пролива

Энергоресурс может подорожать на 3%.

Мировые цены на нефть ускорили рост после инцидента с танкерами и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Во-первых, два крупных судна, супертанкер Front Eagle и меньший Adalynn столкнулись и загорелись недалеко от Ормузского пролива, ключевого маршрута для транспортировки нефти в Азию (через него проходит около 20 млн баррелей в день). Во-вторых, нефтяные фьючерсы на Brent подскочили более чем на 2,8%, достигнув $75,3 за баррель на фоне страха возможных перебоев поставок из-за растущей напряженности между Израилем и Ираном.

Инцидент с танкерами в зоне электромагнитных помех обострил опасения по поводу безопасности судоходства и логистических рисков в зоне Ормузского пролива.

Затем последовал скачок фрахтовых ставок, так как стоимость аренды танкера для перевозки нефти из Персидского залива в Японию выросла более чем на 20%, а всплеск страховых премий в зоне риска сказался на общем уровне издержек. Дополнительно к этому свежие боевые действия Израиля по объектам Ирана усиливают риск эскалации, хотя прямого влияния на экспортные нефтяные объекты пока и нет.

В ближайшие недели рынок нефти останется крайне волатильным.

В базовом сценарии Brent будет колебаться в диапазоне $70–80 за баррель, но при эскалации конфликта и сокращении транзита через Ормузский пролив возможны кратковременные взлеты выше $80–85. При значительном нарушении поставок, к примеру блокировке пролива, котировки способны преодолеть границу $100–120. Однако такой вариант исхода событий, по нишам прогнозам, сейчас является маловероятным. В то же время инициативы ОПЕК и рост добычи в других регионах могут ограничить дальнейшую динамику.

«По нашему прогнозу, во втором полугодии 2025 года цены на нефть будут оставаться в широком диапазоне $70–90 за баррель Brent. При минимальной эскалации конфликта они будут ближе к $75–80, а при увеличении геополитических рисков возможны скачки к $90+, вплоть до $100 за бочку. Инвесторам стоит сохранять гибкость, так как краткосрочная ставка на рост пока оправданна, но ситуация может измениться в любой момент в случае достижения договоренностей с Ираном по сворачиванию его ядерной программы. А данный вариант исхода событий уже выглядит намного более вероятным, если анализировать иранские и американские СМИ и заявления некоторых высокопоставленных чиновников», – заключает аналитик.

Напомним, что эскалация напряженности между Ираном и Израилем спровоцировала резкий рост цен на нефть марки Brent, которая впервые с января 2025 года превысила $78 за баррель. Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок до $100 к концу июня. Рубль продолжает укрепляться уже шесть месяцев. В мае его курс относительно доллара вырос на 4%, против юаня – на 3%, а евро потерял около 3% по отношению к рублю. С начала года иностранные валюты обвалились к рублю на 25-30%. Российский предприниматель Олег Дерипаска советует «покупать валюту в удвоенном темпе».