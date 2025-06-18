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Израиль допускает, что США близки к вступлению в войну с Ираном

Израильские чиновники допускают, что США могут вступить в войну с Ираном, сообщает «12 канал». После совещания с советниками по национальной безопасности в Белом доме, президент США Дональд Трамп, как ожидается, может принять решение о присоединении к операции против Ирана и атаке его ядерных объектов.

Чиновники в Израиле считают, что США «близки к принятию решения» о поддержке военных действий. О возможности нанесения ударов по иранским объектам также сообщал Axios, передаёт РБК.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац планирует провести переговоры с главой Пентагона Питом Хассетом вечером 17 июня, второй раз за последние три дня.

Согласно данным разведки, Иран готовится к ударам по американским базам на Ближнем Востоке в случае участия США в войне. Чиновники в США также предполагают, что Иран может заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские корабли, а поддерживаемые Тегераном хуситы возобновят атаки на суда в Красном море.

США перебросили дополнительные истребители F-16, F-22 и F-35 на Ближний Восток и продлили сроки дислокации других боевых самолетов. В последние дни США также направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что это развертывание носит оборонительный характер, и Вашингтон стремится защитить свои силы в регионе от возможного ответного удара со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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