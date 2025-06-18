Росавиация предлагает альтернативные маршруты для застрявших россиян в ОАЭ

Росавиация предложила россиянам, застрявшим в ОАЭ, воспользоваться альтернативными маршрутами для возвращения домой, включая пересадку в Стамбуле. Причиной задержки вылетов стало закрытие воздушного пространства в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала пассажирам рассмотреть возможность перелета из ОАЭ в Россию через Стамбул. Рейсы между ОАЭ и Турцией выполняются авиакомпаниями Emirates и Turkish Airlines, сообщает РБК.

По информации ведомства, 17 июня российские и арабские авиакомпании совершат 53 рейса между Россией и ОАЭ. Полеты осуществляют семь авиакомпаний, включая «Победу», «Аэрофлот», Emirates, Flydubai, «Сибирь», Air Arabia и Etihad Airways.

Росавиация отметила, что билеты на рейсы доступны в обоих направлениях, но из-за закрытия воздушного пространства над Ираном авиакомпании вынуждены использовать более длинные маршруты.