Европа заподозрила Китай в помощи Ирану: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Европа начала подозревать Китай в помощи Ирану, россиян предупредили о недолговременности высокой ключевой ставки, оборот торговли РФ с дружественными странами вырос в 1,5 раза, а в Иркутской области утвердили календарный план губернаторских выборов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Китайские самолеты

Европа начала относиться к Китаю с подозрением, полагая, что КНР помогает Ирану, пишет британская газета The Telegraph. ЕС были замечены самолеты, которые летели на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а потом исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. «Эти грузы не могут не вызывать большого интереса, поскольку есть ожидания, что Китай может как-то помочь Ирану», – отмечается в издании.

Снижение ставки

Россиян ожидает снижение ключевой ставки в ближайшей перспективе, о чем сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Я могу только подтвердить и сказать, что такая высокая ставка, в моем понимании, не рассчитана и не может быть длительный период», – отметил он. Падение началось и будет продолжаться, поскольку в ином случае экономика перестанет развиваться.

Рост торгового оборота

Зафиксировано увеличение торгового оборота России с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года в 1,5 раза, отметил председатель правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что в связи с санкциями торговые маршруты перестраиваются. «Мы расширяем коридор Север-Юг для повышения доступности перспективных рынков сбыта, создаем сопутствующую инфраструктуру, включая портовую, на Азово-Черноморском и Восточном направлениях», – пояснил спикер.

Выборы губернатора

Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Иркутской области. В соответствии с документом, они будут идти три дня. Решение принято на основании анализа обращений Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований, уполномоченного по правам человека, общественных организаций.

Рейс с огоньком

На борту самолета, следующего по маршруту Иркутск – Москва, авиакомпании «Уральские авиалинии» в руках одного из пассажиров загорелся телефон Redmi 14 Pro. Технику пришлось бросить на пол, в результате чего произошло задымление салона. Пламя оперативно потушили другие пассажиры, а бортпроводники, согласно инструкции, отнесли смартфон в бак туалетной комнаты и наблюдали за ним до конца полета, который благодаря слаженным действиям завершился в штатном режиме, никто не пострадал.