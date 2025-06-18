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Что известно о ПМЭФ-2025

С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о ключевых участниках и мероприятиях форума, а также про график встреч Владимира Путина на полях ПМЭФ.

  • В ПМЭФ примут участие 20 тыс. представителей из 140 стран мира.
  • На ПМЭФ приедут государственные деятели и политики из 50 стран мира, в том числе из Индонезии, КНР, Турции, Венгрии, Белоруссии, Лаоса, Бахрейна, Абхазии, Республики Сербской, ЮАР и др.
  • На ПМЭФ пройдет более 150 мероприятий, включая деловые форумы ШОС и БРИКС.
  • Центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина 20 июня. Президент даст оценку ситуации в политике и экономике.
  • Представители американского бизнеса примут участие в работе ПМЭФ.
  • 18 июня Владимир Путин традиционно встретится с главами мировых информагентств.
  • 18 июня Владимир Путин обсудит стратегию банка БРИКС с его главой Дилмой Руссефф.
  • 19 июня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Они подпишут декларацию о стратегическом партнерстве двух стран и выступят с заявлением для прессы.
  • 20 июня Владимир Путин встретится с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Они обсудят в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке.
  • 20 июня Владимир Путин обсудит с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом обострение на Ближнем Востоке.
  • 20 июня после пленарки ПМЭФ Владимир Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят двусторонние отношения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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