Что известно о ПМЭФ-2025

С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о ключевых участниках и мероприятиях форума, а также про график встреч Владимира Путина на полях ПМЭФ.

В ПМЭФ примут участие 20 тыс. представителей из 140 стран мира.

На ПМЭФ приедут государственные деятели и политики из 50 стран мира, в том числе из Индонезии, КНР, Турции, Венгрии, Белоруссии, Лаоса, Бахрейна, Абхазии, Республики Сербской, ЮАР и др.

На ПМЭФ пройдет более 150 мероприятий, включая деловые форумы ШОС и БРИКС.

Центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина 20 июня. Президент даст оценку ситуации в политике и экономике.

Представители американского бизнеса примут участие в работе ПМЭФ.

18 июня Владимир Путин традиционно встретится с главами мировых информагентств.

18 июня Владимир Путин обсудит стратегию банка БРИКС с его главой Дилмой Руссефф.

19 июня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Они подпишут декларацию о стратегическом партнерстве двух стран и выступят с заявлением для прессы.

20 июня Владимир Путин встретится с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Они обсудят в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке.

20 июня Владимир Путин обсудит с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом обострение на Ближнем Востоке.

20 июня после пленарки ПМЭФ Владимир Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят двусторонние отношения.