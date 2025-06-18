Складские запасы китайских автомобилей начали сокращаться. Что это значит?

В мае произошло значительное снижение импорта китайских автомобилей, что позволило начать разгрузку складов. Запасы сократились на 20 тыс. машин, сообщает "Ъ" со ссылкой на «Автостат». Однако участники рынка не ожидают устойчивого тренда, так как амбиции китайских автопроизводителей часто превышают реальный спрос. Проблема затоваривания, по прогнозам дилеров, сохранится до конца года.

Складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и импортеров в России начали постепенно уменьшаться. Спрос остается на низком уровне, но впервые с начала года объемы новых машин на складах показывают снижение. По оценке гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, в мае объем продаж превысил суммарный объем импорта и производства. Было продано 91,2 тыс. новых машин, импортировано 17,8 тыс., произведено 51,5 тыс. автомобилей, что привело к сокращению стоков на более чем 20 тыс. штук.

Ранее эксперты предполагали, что рынок новых легковых машин может вернуться к уровням продаж прошлого года уже в 2026 году. Основные надежды связаны с возможным смягчением денежно-кредитной политики и отложенным спросом.