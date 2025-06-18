Очередь на получение жилья в Иркутской области сократилась на 8%

В Иркутской области сибирякам продолжают улучшать условия жизни, переселяя их в новые объекты. По итогам 2024-го квартиры получили 1804 семьи – на 5,5% меньше, чем в 2023 году. При этом ряд показателей вырос.

«В очереди остаются еще 53707 семей – 5% от числа живущих в Иркутской области, за год жилищная очередь сократилось на 8%», – следует из данных Иркутскстата.

Из общего числа очередников 5% проживают в аварийных объектах, 1% – в общежитиях и коммунальных квартирах. Активнее всего идет переселение в Аларском районе, где жилье получили 19% состоявших на учете семей, в Куйтунском – 12%, в Мамско-Чуйском – 11%.

Вместе с тем наиболее неблагоприятная ситуация по потребности отмечается в Мамско-Чуйском районе – тут в улучшении жилищных условий нуждаются 45% семей. Немало очередников и в Катангском районе – 30%, Казачинско-Ленском – 25%.

Наилучшая обстановка в Ангарском городском округе, где в очереди 1,5%, городе Саянске – 3%. Здесь за год улучшили жилищные условия соответственно 10 и 13% семей, стоявших на учете.