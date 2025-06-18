Новости

Ввод жилья в Иркутской области увеличили на 42%

По итогам 5 месяцев в регионе введено 1,2 млн м2 жилой недвижимости.

За первые пять месяцев 2025 года в Иркутской области введено в эксплуатацию более 1,2 млн квадратных метров жилья, что на 42,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Регион уверенно движется к выполнению годового плана в 1,5 млн квадратных метров, установленного соглашением с Минстроем России.

Лидером по объемам строительства стал Иркутский район, где введено 514,6 тыс. квадратных метров жилья – преимущественно за счет индивидуального жилищного строительства. В Иркутске введено 149,1 тыс. квадратных метров, что связано с активной реализацией программы строительства многоквартирных домов.

– Иркутская область снова вошла в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов Сибири. По итогам пяти месяцев 2025 года достигнут рекордный для Иркутской области показатель ввода жилья, – отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.

Ранее достижения Иркутской области по вводу жилья недавно отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес