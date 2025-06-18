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Прямая линия с мэром Ангарска пройдет 19 июня

Мэр города Ангарска Иркутской области Сергей Петров проведет прямую линию с жителями. Мероприятие состоится в ближайший четверг.

«19 июня с 17:00 до 18:00 в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» проведу прямую линию. Тема – перспективы развития нашего округа и вопросы ЖКХ», – сообщил сам Петров в своем тг-канале.

Жители могут передать свои вопросы в редакцию издания сегодня, 18 июня, с 16:00 до 17:00 по телефону 8(3955)67-50-80.

Запланирована пряма трансляция мероприятия в Telegram и «ВКонтакте».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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