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Иркутяне сожгли киоск у Центрального рынка: их нашли по следам пирожков

В Иркутске произошел поджог торгового павильона у Центрального рынка. Найти злоумышленников, причастных к инциденту, удалось необычным способом.

<p>Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области

Преступники действовали в ночное время, сообщает ГУ МВД России по региону. Действия мужчин зафиксировали камеры видеонаблюдения: на записях видно, как два человека разбили стекло ларька по продаже пирожков, вытащили выпечку, после чего подожгли объект, предположительно, для сокрытия следов.

«Найти предполагаемых поджигателей оказалось несложно – по пути отхода они роняли пирожки. По этому следу их и обнаружили оперативники», – пояснили в МВД.

Ущерб оценили в сумму, превышающую 500 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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