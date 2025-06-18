35-градусную жару пообещали жителям Иркутской области на ближайшие дни

Сибиряков в ближайшие дни ждет сильная жара: такой прогноз сделали синоптики. Столбики термометров в СФО вырастут даже на северных территориях.

«18-20 июня в Томской, Омской, Новосибирской областях прогнозируется температура на 7-8 градусов выше нормы, максимальные значения составят 30-34 градуса», – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Эксперт добавил, что в Красноярском крае и Иркутской области температура превысит норму на 6-8 градусов и составит 30-35 градусов. С 19 по 21 июня жарко будет даже в северной части Сибири, где ожидается около 30-32 градуса.

Аналогичные показатели в этот период будут также на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае.