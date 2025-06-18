Подсветку на ИГУ, Польском костеле и церкви Спаса в Иркутске установят до 15 ноября

В Иркутске в этом году на фасадах нескольких зданий установят подсветку. Она будет украшать объекты в темное время суток. Сейчас определяют подрядчика, который проведет работы.

Ему предстоит до 15 сентября выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, согласовать ее и получить положительное заключение государственной экспертизы, следует из документации на портале госзакупок. Монтаж и пуско-наладочные мероприятия должны состояться до 15 ноября.

Стоимость проекта составит почти 130 млн рублей – эти средства выделят из городского бюджета.

Напомним, что подсветка появится на здании ИГУ, Польском костеле, Соборе Богоявления, Спасской церкви и других строениях. Большинство из них – объекты культурного наследия федерального и регионального значения.