Атмосферу XIX века воссоздали в парке усадьбы Сукачева в Иркутске

Там появились старинные игры и спортивная площадка того времени.

При поддержке Эн+, на территории усадьбы Владимира Сукачева коллектив художественного музея воссоздал атмосферу конца XIX века – от старинных игр до спортивных площадок того времени. Проект «Семейные традиции, проверенные временем» стал победителем грантового конкурса энергохолдинга «Города со знаком плюс» в 2024 году.

Фото: Артемий Шелтунов

На реализацию инициативы Эн+ выделила 5 млн рублей. На эти средства в парке усадьбы воссоздали развлечения позапрошлого века. Теперь здесь можно поиграть в крокет, серсо или шахматы, дети могут покататься на трехколесных велосипедах, а все посетители – посмотреть кино под открытым небом, где будут показывать мультфильмы и фильмы об искусстве от Русского музея. Организаторы рассчитывают на увеличение числа гостей парка до 50 тыс. человек в год.

«Еще во времена Сукачева, территория усадьбы была местом общественных гуляний. Безусловно, этот исторический мостик обязывал всех нас сделать пространство в центре Иркутска удобным для горожан. Мы с удовольствием поддержали этот проект, и я рад, что он получился. Мы будем очень довольны, если здесь постоянно будут не только взрослые, но и дети. Ведь они должны не только знать, но и чувствовать историю родного города», – сказал Генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко.

Фото: Артемий Шелтунов

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина поблагодарила Эн+ за финансирование проекта.

«Мы много говорим о том, что музеи нужны всем, и родителям, и детям. Но самое ценное, когда в музей приходят все вместе. Большое спасибо компании Эн+, что она позволила нам получить финансирование с этим проектом, чтобы любимое место иркутян стало еще более комфортным и интересным. Я уверена, что все игры, которые здесь предусмотрены, все формы для детского досуга будут востребованы. Усадьба Сукачева – это место, где мы сохраняем память. А сейчас через этот проект вспоминаем те традиции, которые были заложены в XIX веке», – сказала министр.

Фото: Артемий Шелтунов

Напомним, грантовый конкурс «Города со знаком плюс» реализуется основанным Олегом Дерипаской энергохолдингом Эн+, продолжая традиции поддержки культурных, социальных, образовательных и экологических проектов, заложенные основателем компании. Его цель – формирование инфраструктуры городской среды с вовлечением ресурсов местных сообществ и предпринимательских инициатив, развитие и поддержка организаций и компаний, которые готовы улучшать существующие и создавать новые городские сервисы и общественные пространства. В 2025 году на конкурс было подано 263 заявки из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Тулуна, Черемхово, Братска, Нижнего Новгорода, Дивногорска и Республики Бурятия.