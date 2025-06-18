Фестиваль профессий ИНК пройдет 28 июня в Иркутске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) приглашает жителей Иркутской области на Фестиваль профессий, который состоится 28 июня на площади Конституции (Дом молодежи). Вход свободный.

Мероприятие откроет старт корпоративного конкурса «Лучший по профессии», который ИНК проводит с 2011 года для выявления высококвалифицированных специалистов. В этом году сотрудники компании будут соревноваться в 52 номинациях. Первые три – трубопроводчик линейный, пожарный и специалист по производственной безопасности – будут представлены на фестивале. Соревнования по остальным 49 номинациям пройдут в июле-августе на производственных объектах.

Фестиваль – это возможность познакомиться с профессиями нефтегазовой отрасли, узнать о проектах ИНК и даже попробовать себя в некоторых специальностях: например, отработать эвакуационные действия при пожаре. Гостей ждут экскурсии по площадкам конкурса, мастер-классы в кибер-арене, VR-тренажеры, настольные игры, детская зона, фотозона со средствами индивидуальной защиты возле вахтового автомобиля и 3D-фильм.

В зоне карьерного консультирования и профориентации специалисты по работе с персоналом расскажут о трудоустройстве в ИНК, бонусах для сотрудников и программах для молодежи. Желающие смогут узнать о вакансиях и заполнить резюме. За активное участие предусмотрен брендированный мерч от ИНК. В завершении дня состоится праздничный концерт. Кроме того, на площади в этот день пройдет областной День молодежи, подробности – на сайте .

Фестиваль профессий ИНК в Иркутске проходит в обновленном формате второй раз. В 2024 году мероприятие посетили более 1000 человек, 199 сотрудников компании стали призерами конкурса профмастерства. Победители получили денежные призы и годовую надбавку к зарплате в размере 30% от оклада.