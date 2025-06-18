Рынок ипотеки в мае 2025 года: резкое падение спроса при сохранении средних сумм кредитов

Спад по сравнению с прошлым годом составил 60%.

В мае 2025 года российские банки выдали всего 52,54 тыс. ипотечных кредитов на сумму 231,25 млрд рублей, что на 60% меньше по объему и количеству по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний размер ипотеки остался практически неизменным – 4,4 млн рублей, а срок кредитования увеличился до 22 лет. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Наибольшее падение спроса зафиксировано на первичном рынке жилья – доля новостроек в общем объеме ипотеки сократилась до 43%.

Средняя сумма кредита на покупку квартиры в новостройке составила 5,69 млн рублей со сроком 26,5 лет. На вторичном рынке средний кредит достиг 3,38 млн рублей на 20 лет.

Лидерами по объему ипотечного кредитования остаются Москва (31,66 млрд рублей), Московская область (19,95 млрд) и Санкт-Петербург (14,23 млрд), где зафиксированы самые крупные средние кредиты – от 5,8 до 7,07 млн рублей. При этом во всех регионах-лидерах отмечается снижение выдачи на 20-27% по сравнению с апрелем 2025 года.

За первые пять месяцев 2025 года общий объем ипотечного кредитования сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,12 трлн рублей. Эксперты связывают такое падение с исчерпанием эффекта господдержки и общим снижением покупательской активности на рынке жилья.

Ранее Центральный банк выражал обеспокоенность по поводу увеличения продаж недвижимости в рассрочку, что может привести к формированию пузыря на рынке жилья. По мнению ЦБ, рассрочка представляет значительные риски как для покупателей, так и для продавцов. Представитель Банка России отметил, что задолженность перед застройщиком не отражается в бюро кредитных историй, что может привести к неверной оценке долговой нагрузки и дефолтам при получении кредитов.