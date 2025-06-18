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30% китайских автомобилей собирают в России

О масштабной локализации пока говорить рано.

За первые пять месяцев 2025 года доля китайских машин российской сборки достигла 30% от общего объема продаж – это вдвое больше показателей прошлого года. Лидерами локализации стали Haval (50,8% производства в РФ), Chery (28,8%) и Jetour (4,7%). Об этом пишет газета «Известия».

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«Постепенная переориентация китайских компаний от импорта к производству автомобилей внутри страны – это попытка избежать неизбежного повышения цен в связи с ежегодной индексацией утильсбора. Но рассчитывать на глубокую локализацию в обозримой перспективе не стоит», – считает партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

Причина в недостаточных объемах производства.

Аналитики прогнозируют, что к концу года доля российских «китайцев» может достичь 45%, а в перспективе – сравняться с импортом.

Ранее эксперты предполагали, что рынок новых легковых машин может вернуться к уровням продаж прошлого года уже в 2026 году. Основные надежды связаны с возможным смягчением денежно-кредитной политики и отложенным спросом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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