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ВТБ: каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно

ВТБ проанализировал поведение заемщиков, оформивших в этом году ипотеку на рыночных условиях и с господдержкой. Результаты показали, что каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит. При этом ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают не переплачивать, накапливая свободные средства на вкладах. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. 

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По статистике ВТБ, 45% клиентов с рыночной ипотекой в 2025 году платят ипотеку в 3 раза быстрее остальных заемщиков в этом сегменте.

Клиенты с льготной ипотекой, напротив, не стремятся к быстрому погашению кредита: дополнительные платежи в этом году вносит лишь каждый пятый, а доля полностью закрывших кредит, как и годом ранее, близка к нулю.

«Высокие ставки по вкладам сделали их привлекательной альтернативой рыночной ипотеке. Те, кто уже взял кредит под 20%+, стремятся преодолеть этот финансовый барьер рывком – через активное досрочное погашение. Льготные программы формируют принципиально иную модель: низкие ставки позволяют заемщикам не форсировать выплаты и разместить свободные средства на депозите», - отметил Александр Пахомов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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