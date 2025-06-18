Новости

Иркутские отели обязаны пройти самооценку до 1 сентября 2025 года

Неисполнение процедуры влечет серьезные санкции для владельцев средств размещения.

Владельцам всех средств размещения в Иркутске – от гостиниц до глэмпингов – необходимо до 1 сентября 2025 года пройти обязательную процедуру самооценки в рамках новой системы классификации.

– Всем владельцам средств размещения в Иркутске необходимо пройти самооценку до 1 сентября 2025-го, – отметила заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева. – Процедура не займет много времени. Поэтому лучше сделать это как можно скорее, чтобы избежать проблем в будущем.

Читайте также:

Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию
16 июня 2025
«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба
10 июня 2025

Пройти процедуру нужно на сайте. Перед этим можно ознакомиться с инструкцией от федеральной службы аккредитации.

Объекты, не уложившиеся в срок, рискуют попасть под санкции: их деятельность будет признана незаконной, они лишатся возможности работать с агрегаторами и столкнутся с проверками и штрафами. Даже уже зарегистрированные в реестре объекты должны пройти процедуру.

Ранее стало известно, что Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию. По мнению участников рынка, сервисы создают монополию и собирают личные данные россиян. Напомним, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить зарубежные. Иностранные бренды занимали по разным подсчетам от 60% до 80% рынка. Теперь же около половины оформлений номеров приходится на сайты гостиниц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес