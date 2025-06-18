Иркутские отели обязаны пройти самооценку до 1 сентября 2025 года

Неисполнение процедуры влечет серьезные санкции для владельцев средств размещения.

Владельцам всех средств размещения в Иркутске – от гостиниц до глэмпингов – необходимо до 1 сентября 2025 года пройти обязательную процедуру самооценки в рамках новой системы классификации.

– Всем владельцам средств размещения в Иркутске необходимо пройти самооценку до 1 сентября 2025-го, – отметила заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева. – Процедура не займет много времени. Поэтому лучше сделать это как можно скорее, чтобы избежать проблем в будущем.

Пройти процедуру нужно на сайте. Перед этим можно ознакомиться с инструкцией от федеральной службы аккредитации.

Объекты, не уложившиеся в срок, рискуют попасть под санкции: их деятельность будет признана незаконной, они лишатся возможности работать с агрегаторами и столкнутся с проверками и штрафами. Даже уже зарегистрированные в реестре объекты должны пройти процедуру.

Ранее стало известно, что Booking и Airbnb могут запретить возвращаться в Россию. По мнению участников рынка, сервисы создают монополию и собирают личные данные россиян. Напомним, что отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить зарубежные. Иностранные бренды занимали по разным подсчетам от 60% до 80% рынка. Теперь же около половины оформлений номеров приходится на сайты гостиниц.