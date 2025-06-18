Число заявок на уход иностранных компаний из России снизилось: геополитика в центре внимания

В Минфине сообщили о десятках заявок ежемесячно от иностранных компаний, покидающих Россию, как рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями рассматривает эти заявки, а также сделки по купле-продаже недвижимости и выплате дивидендов. Число заявок на уход снизилось, но не из-за ужесточения условий, а из-за ожиданий на геополитической арене.

Чебесков отметил, что условия для выхода иностранных компаний из российских активов усложнились в октябре 2024 года. Минимальный дисконт увеличился с 50 до 60%, а взнос в бюджет — с 15 до 35% от рыночной стоимости компании. Эти меры, однако, не являются запретительными, и обычно взнос уплачивается покупателями, поскольку у продавцов есть ограничения на перечисление средств в российский бюджет, сообщает РБК.

Замминистра считает, что решающим фактором для иностранных бизнесов в России стала геополитика, и они, вероятно, стремятся извлечь экономическую выгоду из текущей ситуации. Эксперты также предполагают, что иностранные компании могли отложить уход из России на фоне переговоров по урегулированию ситуации на Украине.