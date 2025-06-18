Госдума запретила банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

Мера направлена на борьбу с мошенниками.

С сегодняшнего дня российские банки не смогут открывать счета несовершеннолетним от 14 до 18 лет без письменного разрешения родителей или опекунов. Исключение сделано только для работающих подростков и тех, кто вступил в брак до 18 лет. Об этом пишет информационное агентство «Интерфакс».

Закон должен предотвратить случаи, когда дети неосознанно становятся «дропперами» – посредниками в финансовых махинациях.

«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают», – пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что в 2023 году более 2 млн несовершеннолетних стали клиентами банков, а количество карт, выданных подросткам до 14 лет, ежегодно растет на 20-25%.

Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов – подставных лиц, на счета которых мошенники переводят украденные деньги. Если правонарушитель не является клиентом банка, но передает карту мошенникам, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до 4 лет или лишить свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от одного года до двух лет.